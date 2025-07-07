Трамп объявил Южной Корее и Японии о введении пошлин в 25% с 1 августа
США с 1 августа введут таможенные пошлины в размере 25% на импорт товаров из Японии и Южной Кореи, объявил президент США Дональд Трамп.
В своей соцсети Truth Social Трамп опубликовал официальные письма лидерам Японии и Южной Кореи, в которых официально сообщается о новой ставке.
В письмах президент США отмечает, что его беспокоит торговый дефицит США с обеими странами.
Трамп призвал Японию и Южную Корею переносить производство своих товаров в США, чтобы избежать введения тарифов. Он также предупредил, что если Токио или Сеул решат повысить свои тарифы, Вашингтон добавит это повышение к 25%.
Обновлено. Трамп выложил в Truth Social аналогичные письма, которые он направил властям ЮАР, Малайзии, Мьянмы, Лаоса и Казахстана.
Дональд Трамп объявил о повышении тарифов практически для всех стран мира в начале апреля. Он дал контрагентам три месяца на переговоры с США для заключения новых торговых соглашений, на эти три месяца для всех стран была введена временная ставка в 10%. Этот срок истекает 9 июля.
В начале июля Трамп предупреждал, что США разошлют официальные письма с уведомлением о новых тарифах «дюжине» стран, переговоры с которыми зашли в тупик. Среди них, как ранее писали СМИ, помимо Южной Кореи и Японии, в частности, остаются Евросоюз и Индия. В конце июня США прекратили переговоры с Канадой.
С апреля новые тарифные соглашения США заключили только с Великобританией и Вьетнамом.