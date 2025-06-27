США прекращают торговые переговоры с Канадой

США отказываются продолжать торговые переговоры с Канадой, после того как Оттава ввела налог для американских технологических компаний, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он назвал канадский налог «атакой» на Вашингтон.

«Мы прекращаем все переговоры о торговле с Канадой, решение вступает в силу немедленно, — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. — В течение следующих семи дней мы дадим Канаде знать о пошлинах, которая она будет платить за ведение бизнеса с США».

Закон о новом налоге для технологических компаний начнет действовать в Канаде с 30 июня. Amazon, Google, Uber, Airbnb и другие компании должны будут заплатить 3% от дохода с цифровых услуг для канадских пользователей. Новый налог обойдется технологическим компаниям в миллиарды долларов.

США в марте ввели 25-процентные пошлины на различные товары из Канады, включая сталь, алюминий, автомобили. Кроме того, США облагают 10-процентной пошлиной энергоносители и удобрения из Канады. Оттава ответила зеркальными 25-процентными пошлинами на американские товары.

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Зачем Трамп вводит пошлины

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