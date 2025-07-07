Путин подписал закон о повышении до 20 тысяч рублей штрафа за неуведомление военкомата о переезде

Президент России Владимир Путин подписал закон, значительно повышающий штрафы для военнообязанных за неуведомление военкомата о переезде.

По закону, штраф за такое правонарушение составит от 10 до 20 тысяч рублей. Его будут назначать, если военнообязанные (или старшеклассники, в будущем подлежащие призыву) сменят место жительства, но не зарегистрируются по новому адресу и не сообщат о переезде в военкомат.

Ранее за неуведомление военкомата о переезде могли оштрафовать на сумму от тысячи до пяти тысяч рублей. Авторы закона сочли, что действовавший до сих пор размер штрафа «несоизмерим с совершаемым деянием».

По данным Минобороны РФ, в 2023 году за неуведомление военкомата о переезде оштрафовали почти 29 тысяч человек, еще 18 тысяч получили предупреждения.