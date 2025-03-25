Дума в первом чтении приняла законопроект, увеличивающий в несколько раз штрафы за переезд без уведомления военкомата

Госдума в первом чтении приняла законопроект, увеличивающий штрафы за неуведомление военкомата о смене места жительства.

Сейчас нарушителя могут оштрафовать на сумму от одной до пяти тысяч рублей. Новая норма устанавливает штраф в размере от 10 до 20 тысяч.

Согласно действующему законодательству, военнообязанные мужчины должны уведомлять военкомат о смене места жительства (даже в пределах одного города) в течение двух недель.

В 2023 году к административной ответственности за неуведомление военкомата о переезде привлекли 47 тысяч человек. Штрафы получили 29 тысяч, остальным вынесли предупреждения.