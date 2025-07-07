Бывший министр транспорта РФ Роман Старовойт, покончивший с собой в Подмосковье, умер более суток назад, сообщает Forbes со ссылкой на источник, близкий к следственным органам.

Предположительно, это произошло в ночь на воскресенье, 6 июля. Аналогичную информацию со ссылкой на источники приводят телеграм-каналы Shot и Baza.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Алексей Картаполов, комментируя смерть Старовойта, заявил, что это случилось «достаточно давно».

Источник РБК заявил, что тело Старовойта обнаружили еще в субботу 5 июля.

Тем не менее телеграм-канал Mash утверждает, что утром 7 июля Старовойт еще был на работе в министерстве транспорта РФ.

Утром 7 июля Кремль объявил о том, что Владимир Путин уволил Романа Старовойта с должности министра транспорта России.

О самоубийстве Старовойта стало известно около 16:00 понедельника. Сначала об этом сообщили телеграм-каналы, близкие к силовикам. Позже информацию официально подтвердил Следственный комитет РФ.

Роман Старовойт занимал пост главы Минтранса РФ с мая 2024 года. До этого с октября 2018 года он возглавлял Курскую область. На должности главы региона его сменил Алексей Смирнов. В апреле 2025-го Смирнова задержали по делу о мошенничестве при строительстве оборонительных сооружений на границе Курской области с Украиной. По данным источника РБК, в отношении Старовойта велась проверка о возможной причастности к этим хищениям.

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