В результате наводнения в Техасе, по последним данным, погибли более 50 человек

По данным властей Техаса, в результате наводнения, произошедшего в центральной части штата из-за проливных дождей, погиб как минимум 51 человек, в том числе 15 детей, сообщает телеканал CNN.

Спасатели продолжают искать 27 детей, пропавших в летнем лагере для девочек Camp Mystic в Ханте, расположенном на берегу реки Гуадалупе, которая вышла из берегов после проливных дождей. Семьи четырех детей, находившихся в лагере, подтвердили CNN, что они погибли.

Администрация президента США Дональда Трампа пообещала удовлетворить просьбу губернатора Техаса Грега Эбботта ввести режим чрезвычайной ситуации, чтобы оказать помощь штату.

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