В Турции по обвинению в коррупции задержаны мэры Аданы, Антальи и Адыямана. Они представляют главную в стране оппозиционную партию

В Турции 5 июля задержаны мэры трех городов, представляющие оппозиционную Народно-республиканскую партию (НРП), сообщает Associated Press.

Мэра города Адан Зейдана Каралара, мэра города Адыяман Абдуррахмана Тутдере и мэра города Анталья Мюхиттина Боджека подозревают в коррупции. Дела мэров Адана и Адыямана, по данным турецкого агентства Anadolu, связаны, а мэр Антальи проходит по отдельному делу.

Председатель РНП Бурханеттин Булут, комментируя задержания мэров, написал в соцсети X: «Те, кто использует судебную систему в качестве оружия для политической мести, заботятся не о законе, а о защите собственной власти. Мы никогда не подчинимся этой грязной системе, которая наносит удар по воле народа».

Булут также опубликовал призыв к жителя мАдана вечером 5 июля выйти на акцию протеста против задержания мэра.

Днем ранее, 4 июля, под стражу были отправлены бывший мэр Измира Тунч Сойер и председатель провинции Измир от РНП Шенол Асланоглу. Их также обвиняют в коррупционных преступлениях.

В марте в Турции по обвинению в коррупции задержали Экрема Имамоглу, мэра Стамбула и главного противника нынешнего президента Турции Рэджепа Эрдогана. Уже после ареста Народно-республиканская партия провела праймериз, по итогам которых Имамоглу был объявлен кандидатом на пост президента на следующих выборах.

Задержание и арест Имамоглу вызвали в Турции массовые протесты, ставшие крупнейшими в стране за последние годы.

Подробнее о протестах из-за дела против Имамоглу

В Турции — крупнейшие за последние годы протесты. Задержаны больше 1,9 тысячи человек Вот как выглядят улицы Стамбула и Анкары после ареста Экрема Имамоглу, главного оппонента Эрдогана

Подробнее о протестах из-за дела против Имамоглу

В Турции — крупнейшие за последние годы протесты. Задержаны больше 1,9 тысячи человек Вот как выглядят улицы Стамбула и Анкары после ареста Экрема Имамоглу, главного оппонента Эрдогана