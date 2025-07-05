«Стыдно и больно!» Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский призвал собрать 200 тысяч евро «для мощного удара по лукашизму». За несколько дней ему прислали тысячу евро

Оппозиционер Сергей Тихановский, освобожденный в конце июня из белорусской тюрьмы, где он провел более пяти лет, попытался собрать 200 тысяч евро «для мощного удара по лукашизму». Соответствующее обращение он опубликовал 1 июля в своем ютьюб-канале «Страна для жизни».

«Я вышел без средств, без команды. У меня никого нет, поэтому и разместил это видео. Прошу помощи у всех», — рассказывал Тихановский «Зеркалу». Как именно он собирается потратить 200 тысяч евро, оппозиционер пояснять не стал. «Вы потом поймете, куда эти деньги пойдут, для чего они, и увидите результат. Он будет масштабный», — сказал он.

4 июля Тихановский выложил новое обращение, озаглавив его «Беларусы никогда не вернутся домой». Оппозиционер рассказал, что за несколько дней ему перевели лишь одну тысячу евро.

«Я обратился к вам за помощью, и вы задонатили мне 1000 евро и ждете мощного удара по лукашизму через три недели. Стыдно и больно. Кто-то должен прийти и за вас все сделать. Ждите, ждите дальше, а я буду бороться. Жыве Беларусь!» — сказал Тихановский.

БЕЛАРУСЫ НИКОГДА НЕ ВЕРНУТСЯ ДОМОЙ. Обращение Сергея Тихановского Страна для жизни

Сергей Тихановский — автор блога «Страна для жизни», который он начал вести на ютьюбе в 2019 году. В нем он критиковал белорусскую власть, записывал интервью с жителями небольших городов и оппозиционными активистами. На фоне популярности блога в 2020 году Тихановский объявил о намерении участвовать в выборах президента Беларуси, но ему отказали в регистрации. После этого на выборы выдвинулась его жена Светлана Тихановская, а Сергей стал главой ее инициативной группы. 29 мая 2020 года Тихановского задержали в Гродно.

Светлана Тихановская приняла участие в выборах, победителем которых ЦИК объявил Александра Лукашенко. Тихановская и ее команда объявленные ЦИК результаты не признали, заявив о многочисленных фальсификациях. В Беларуси несколько месяцев продолжались масштабные протесты против действующей власти. Тихановская, в итоге, была вынуждена покинуть Беларусь.

В декабре 2021 года Гомельский областной суд приговорил Сергея Тихановского к 18 годам колонии усиленного режима по обвинению в организации массовых беспорядков, разжигании социальной вражды, препятствовании работе ЦИК и организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. 21 июня 2025 года стало известно, что Тихановский освобожден.

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