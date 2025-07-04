В Екатеринбурге появится улица Алексея Балабанова

В Екатеринбурге в честь режиссера Алексея Балабанова назовут улицу. Решение об этом приняла комиссия по топонимике, сообщил депутат городской думы Дмитрий Сергин.

По его словам, «элемент улично-дорожной сети» в честь Балабанова будет располагаться в микрорайоне Академический-2 (Чкаловский район Екатеринбурга), рядом с улицей советского режиссера Ярополка Лапшина.

«Балабанов наш, », — добавил депутат.

В конце мая в Екатеринбурге выбрали проект памятника Балабанову, который собираются установить у Дворца молодежи на проспекте Ленина и открыть через год — в мае 2026 года. В Петербурге также планируют поставить памятник кинорежиссеру.

Вот как будет выглядеть памятник режиссеру

Алексей Балабанов сидит в трамвае из фильма «Брат» В Екатеринбурге со второго раза выбрали проект памятника режиссеру. Победил скульптор, ранее создавший памятник «героям СВО»

Вот как будет выглядеть памятник режиссеру

Алексей Балабанов сидит в трамвае из фильма «Брат» В Екатеринбурге со второго раза выбрали проект памятника режиссеру. Победил скульптор, ранее создавший памятник «героям СВО»