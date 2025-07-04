В Екатеринбурге появится улица Алексея Балабанова
Источник: Дмитрий Сергин
В Екатеринбурге в честь режиссера Алексея Балабанова назовут улицу. Решение об этом приняла комиссия по топонимике, сообщил депутат городской думы Дмитрий Сергин.
По его словам, «элемент улично-дорожной сети» в честь Балабанова будет располагаться в микрорайоне Академический-2 (Чкаловский район Екатеринбурга), рядом с улицей советского режиссера Ярополка Лапшина.
«Балабанов наш, догоняй Питер», — добавил депутат.
В конце мая в Екатеринбурге выбрали проект памятника Балабанову, который собираются установить у Дворца молодежи на проспекте Ленина и открыть через год — в мае 2026 года. В Петербурге также планируют поставить памятник кинорежиссеру.