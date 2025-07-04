В Чехии — масштабный блэкаут. В Праге перестало работать метро, сотни людей застряли в лифтах
В Чехии около полудня произошло масштабное отключение электроэнергии, сообщает издание Novinky.cz.
Блэкаут затронул большую часть Праги. Из-за этого полностью прекратилось движение метро, а также большинства трамвайных и троллейбусных линий.
Сотни людей застряли в лифтах, перестали работать многие банкоматы. Аэропорта Праги блэкаут не коснулся.
Отключения электроэнергии также фиксируются и в других городах Чехии — например, в Млада-Болеславе, Усти-над-Лабем, Градец-Кралове.
Причиной отключения стал технический сбой в энергосистеме, конкретные обстоятельства сейчас выясняются.
В начале мая из-за сбоев в генерации в энергосистеме Испании без света осталась южная часть этой страны, а также вся Португалия. Некоторые регионы оставались без света до пяти часов.