Мадрид, 28 апреля 2025 года

Спустя более чем сутки после масштабного отключения электроэнергии на территории Испании и Португалии причины произошедшего до сих пор неясны. При этом несколько версий, которые были выдвинуты за это время в качестве основных, уже опровергнуты. Рассказываем главное о них.

Спустя несколько часов после блэкаута министр территориального развития Португалии Мануэль Кастро Альмейда допустил, что причиной отключения электроэнергии могла быть кибератака. Он подчеркнул, что это «не подтверждено», но отметил, что «такая возможность действительно существует». Первоначально такую версию не исключали и в брюссельском офисе НАТО, которое со своей стороны занялось расследованием инцидента.

Однако уже днем 28 апреля Национальный центр кибербезопасности Португалии заявил, что нет никаких доказательств, которые бы указывали на кибератаку как на причину отключения света. Позже представитель Еврокомиссии Тереса Рибера заявила, что хотя на первоначальном этапе исключать никакие версии нельзя, «нет никаких доказательств наличия какой-либо проблемы с кибербезопасностью».

Национальный суд Испании, однако, все равно заявил, что откроет собственное расследование, чтобы выяснить, не является ли блэкаут «актом компьютерного саботажа в отношении критической инфраструктуры».

Несмотря на несколько официальных опровержений, версия о кибератаке продолжала распространяться в соцсетях. В WhatsApp и TikTok активно циркулировали сообщения, в которых ответственность за случившееся возлагалась на «российские группировки, поддерживаемые на государственном уровне». Помимо этого, распространялись сообщения о том, что Россию якобы прямо обвинила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен — позже Брюсселю пришлось официально заявить, что таких обвинений она не выдвигала.

Барселона, 29 апреля 2025 года

Возобновляемые источники энергии

Еще одна версия причин блэкаута — использование «зеленых» источников энергии, то есть солнца и ветра. Она начала обсуждаться после того, как оператор испанской энергосистемы Red Electrica сообщил, что авария случилась, когда испанская энергосистема столкнулась с резкой потерей генерации на юго-западе страны — там находится большая часть электростанций, работающих на солнечной энергии.

Солнечные и ветряные электростанции, в отличие от традиционных угольных и гидроэлектростанций, подвержены риску резких скачков генерации. Это может привести к резким колебаниям напряжения, а эти колебания, в свою очередь, — к полной потере генерации.

При этом эксперты заявили, что использование «зеленой» электроэнергии не могло стать причиной блэкаута. В испанском аналитическом центре Fundacion Renovables подчеркнули, что электростанции, использующие возобновляемую энергию, отключились уже после первоначального нарушения работы электросети — то есть это отключение было уже «следствием, а не причиной».

Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал ложью попытки возложить ответственность за инцидент на работу станций, основанных на возобновляемых источниках энергии. «Те, кто связывает отключение электроэнергии с отсутствием ядерной энергии [за счет отказа от которой Испания увеличила использование возобновляемых источников], либо лгут, либо демонстрируют свое невежество», — сказал он.

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«Редкое атмосферное явление»

Днем 28 апреля ряд СМИ, в частности, Sky News и Reuters, распространили заявление португальского оператора электросетей REN о том, что причиной блэкаута стала неисправность в испанской электросети, связанная с «редким атмосферным явлением».

Как говорилось в заявлении, из-за экстремальных перепадов температур в Испании в высоковольтных линиях возникли «аномальные колебания». Явление, известное как «индуцированные атмосферные колебания» (induced atmospheric variation), вызвало нарушения синхронизации между системами и привело к сбоям во всей объединенной европейской сети.

Однако утром 29 апреля национальное метеорологическое бюро Испании Aemet исключило вероятность того, что причиной блэкаута стали погодные условия. Метеорологи заявили, что накануне не фиксировали ни резких изменений температуры, ни каких бы то ни было «необычных метеорологических или атмосферных явлений».

Вскоре после этого пресс-служба REN заявила, что компания не имеет отношения к сообщению об «аномальных колебаниях», появившемуся накануне. «REN подтверждает, что мы не делали этого заявления», — сказали в компании агентству AFP.

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Что дальше?

Пока у властей Испании и Португалии нет версии, которая бы рассматривалась в качестве основной. В португальском управлении по регулированию энергетических услуг признали, что не располагают данными, которые позволили бы назвать возможные причины инцидента или указать на виновных.

Исполняющий обязанности премьер-министра Португалии Луиш Монтенегро заявил, что власти обратились за помощью к Брюсселю и попросили европейское Агентство по сотрудничеству регуляторов энергетики провести независимую проверку произошедшего. «Мы хотим всестороннего расследования причин отключения. Нам нужны срочные ответы», — заявил Монтенегро.

Премьер-министр Испании Педро Санчес, в свою очередь, пообещал «докопаться до сути» произошедшего и заверил, что власти извлекут необходимые уроки, чтобы не допустить блэкаутов в дальнейшем. По его словам, правительство создаст специальную комиссию по расследованию инцидента. Санчес также сказал, что у правительства «нет никакой убедительной информации, позволяющей предположить», что инцидент был вызван террористической атакой.

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