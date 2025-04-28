В Португалии, Испании и ряде других европейских стран днем 28 апреля были зафиксированы масштабные отключения электроэнергии.

Так, по данным Publico, в Лиссабоне остановилось метро, пассажиры оказались заблокированы в вагонах, метро в Порту также закрылось. Во многих городах отключились светофоры, с перебоями работает мобильная связь по всей стране, не работают банкоматы. Аэропорты Лиссабона, Порту и Фару перешли на использование резервных генераторов.

Отключившийся светофор на одной из улиц Лиссабона. 28 апреля 2025 года Armando Franca / AP / Scanpix / LETA

Отключения электричества, пишет El Mundo, произошли и в Испании. Так, в Мадриде временно остановлена работа аэропорта Барахас, в Барселоне и Мадриде встало метро. В Испании также отключились светофоры, мобильная связь и платежные терминалы.

Пассажиры покидают одну и станций метро в Мадриде, остановившегося из-за сбоя в подаче электроэнергии. 28 апреля 2025 года Mariscal / EPA / Scanpix / LETA

Движение транспорта на улицах Сан-Себастьяна (Страна Басков, Испания) регулируют вручную. Светофоры отключены. 28 апреля 2025 года Javier Etxezarreta / EPA / Scanpix / LETA

Полностью остановлены пассажирские поезда, объявила испанская национальная железнодорожная компания Renfe.

Сообщается о перебоях с подачей электроэнергии во Франции и Германии. Сообщения об отключении электричества также поступают из Андорры, сообщает Euronews.

Власти и поставщики электроэнергии в затронутых сбоем странах заявили, что делают все возможное для скорейшего возобновления подачи электричества.

Теннисный корт, где должны были состояться матчи Madrid Open. Их отменили из-за отключения электричества. 28 апреля 2025 года Manu Fernandez / AP / Scanpix / LETA Зрители, пришедшие на Madrid Open, в темноте покидают помещение спортивного комплекса. 28 апреля 2025 года Manu Fernandez / AP / Scanpix / LETA

К 15:30 мск, сообщает Publico, во Франции удалось восстановить прерванное электроснабжение. Португальские и испанские энергокомпании также постепенно ликвидируют последствия сбоя, предупреждая, что это займет некоторое время.

Желтая линия на этом графике показывает реальное потребление электроэнергии в Испании днем 28 апреля. Красная — прогнозируемое

Причина сбоя пока неизвестна. Член кабинета министров Португалии Кастро Алмейда, выступая на телеканале RTP3, не исключил, что причиной отключения электричества могла быть кибератака, пишет Publico, но не привел доказательств в пользу этой версии. В то же время, сообщает Euronews, португальская энергетическая компания REN заявила, что рассматривает в качестве одной из версий сбоя пожар на юго-востоке Франции, в результате которого были повреждены высоковольтные линии.