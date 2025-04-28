В нескольких странах Европы произошло масштабное отключение электроэнергии. В Лиссабоне остановилось метро, в Мадриде закрылся аэропорт Одна из версий — кибератака
В Португалии, Испании и ряде других европейских стран днем 28 апреля были зафиксированы масштабные отключения электроэнергии.
Так, по данным Publico, в Лиссабоне остановилось метро, пассажиры оказались заблокированы в вагонах, метро в Порту также закрылось. Во многих городах отключились светофоры, с перебоями работает мобильная связь по всей стране, не работают банкоматы. Аэропорты Лиссабона, Порту и Фару перешли на использование резервных генераторов.
Отключения электричества, пишет El Mundo, произошли и в Испании. Так, в Мадриде временно остановлена работа аэропорта Барахас, в Барселоне и Мадриде встало метро. В Испании также отключились светофоры, мобильная связь и платежные терминалы.
Полностью остановлены пассажирские поезда, объявила испанская национальная железнодорожная компания Renfe.
Сообщается о перебоях с подачей электроэнергии во Франции и Германии. Сообщения об отключении электричества также поступают из Андорры, сообщает Euronews.
Власти и поставщики электроэнергии в затронутых сбоем странах заявили, что делают все возможное для скорейшего возобновления подачи электричества.
К 15:30 мск, сообщает Publico, во Франции удалось восстановить прерванное электроснабжение. Португальские и испанские энергокомпании также постепенно ликвидируют последствия сбоя, предупреждая, что это займет некоторое время.
Причина сбоя пока неизвестна. Член кабинета министров Португалии Кастро Алмейда, выступая на телеканале RTP3, не исключил, что причиной отключения электричества могла быть кибератака, пишет Publico, но не привел доказательств в пользу этой версии. В то же время, сообщает Euronews, португальская энергетическая компания REN заявила, что рассматривает в качестве одной из версий сбоя пожар на юго-востоке Франции, в результате которого были повреждены высоковольтные линии.