Россия запустила по Украине 550 дронов и ракет. Под ударом вновь оказался Киев, пострадали более 20 человек

Российские военные в ночь на 4 июля атаковали Украину 539 беспилотниками и 11 ракетами, сообщило командование Воздушных сил ВСУ. 478 воздушных целей, заявили в ВСУ, были или успешно поражены, или «локационно утрачены/подавлены РЭБ».

Под ударов вновь оказался Киев, где, как сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко, пострадали более 20 человек, включая 10-летнюю девочку. Повреждены жилые дома, образовательные и медицинские учреждения, транспортная инфраструктура. В Дарницком и Голосеевском районах Киева упали обломки сбитых дронов, в Соломенском и Святошинском районах повреждены жилые дома, в Шевченковском районе — восьмиэтажное здание. Всего разрушения были зафиксированы в 13 локациях, пишет УНИАН.

В Киеве, сообщила «Укрзалізниця» повреждена железнодорожная инфраструктура. Движение пассажирских поездов частично ограничено, некоторые поезда следуют с задержкой до двух часов.

ВС РФ также пытались атаковать с воздуха окрестности аэропорта Жуляны, где дислоцированы комплексы ПВО Patriot. К такому выводу можно прийти, геолоцировав снимки пожаров в этом районе, что именно там горело — неизвестно.

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