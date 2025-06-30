Днепр. 24 июня 2025 года. Российские войска днем 24 июня нанесли ракетный удар по Днепру и расположенному недалеко от него городу Самар. В Днепре, по последним данным, погиб 21 человек, в городе Самар — два человека, более 350 человек пострадали.

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