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Война продолжается — даже если вы прячетесь от новостей. Россия бомбит Киев, Днепр, Херсон, Одессу. Фотографии

Источник: Meduza

Вооруженные силы РФ за последнюю неделю нанесли массированные удары по Киеву, Днепру, Одессе, Херсону и другим украинским городам. Президент Украины Владимир Зеленский 24 июня сообщал, что с начала месяца Россия запустила по украинской территории 2736 беспилотников разных видов (включая дроны-имитаторы). Российские войска также постоянно совершают ракетные обстрелы и сбрасывают авиабомбы. Фотографии, которые публикует «Медуза», показывают последствия лишь нескольких крупнейших ударов по украинским городам.

Краматорск, Донецкая область. 22 июня 2025 года. В результате взрыва авиабомбы вечером 21 июня был разрушен четырехэтажный жилой дом. Спасатели двое суток разбирали завалы. Погибли пять человек, сообщала ГСЧС Украины, четверо получили ранения.
Tetiana Dzhafarova / AFP / Scanpix / LETA
Киев. 23 июня 2025 года. Российские войска в ночь на 23 июня атаковали Украину более 350 дронами, баллистическими и крылатыми ракетами. Основной целью удара, сообщали украинские военные, был Киев.
Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA
Киев. 23 июня 2025 года. Люди укрываются в метро во время российского удара дронами и ракетами. Киевский метрополитен с начала полномасштабной войны служит убежищем во время обстрелов.
Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA
Киев. 23 июня 2025 года. Российским ударом был поврежден выход со станции метро «Святошин». «Стиль россиян неизменен — бить туда, где могут быть люди. Именно обычные люди, которые прячутся от обстрелов», — написал глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA
Киев. 24 июня 2025 года. В результате российского обстрела был целиком разрушен подъезд пятиэтажного жилого дома в Шевченковском районе Киева.
Yevhenii Zavhorodnii / Global Images Ukraine / Getty Images
Киев. 23 июня 2025 года. Всего в Шевченковском районе было повреждено 27 жилых домов, три учебных заведения и почти 40 автомобилей, сообщал глава городской военной администрации.
Sergey Dolzhenko / EPA / Scanpix / LETA
Киев. 23 июня 2025 года. В результате удара ракеты по подъезду жилого дома в Шевченковском районе погибли девять человек, 13 человек пострадали.
State Emergency Service of Ukraine in Kyiv / Reuters / Scanpix / LETA
Киев. 23 июня 2025 года. Завалы на месте разрушенного российской ракетой подъезда жилого дома в Швеченковском районе разбирали трое суток. 10 человек, в том числе двоих детей и беременную женщину, удалось спасти, сообщала ГСЧС Украины.
Maxym Marusenko / EPA / Scanpix / LETA
Киев. 24 июня 2025 года. Всего в Киеве в результате массированного российского обстрела погибли девять человек, 36 получили ранения (в том числе 26 человек в Шевченковском районе), сообщал глава городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Andrew Kravchenko / Global Images Ukraine / Getty Images
Днепр. 24 июня 2025 года. Российские войска днем 24 июня нанесли ракетный удар по Днепру и расположенному недалеко от него городу Самар. В Днепре, по последним данным, погиб 21 человек, в городе Самар — два человека, более 350 человек пострадали.
Mykola Miakshykov / Ukrinform / NurPhoto / Getty Images
Херсон. 24 июня 2025 года. Российские войска ежедневно обстреливают Херсон — город находится в пределах досягаемости российской артиллерии. 24 июня в результате обстрела жилых кварталов Корабельного района города были ранены шесть человек, сообщал глава областной военной администрации Александр Прокудин.
Olexandr Kornyakov / Suspilne Ukraine / JSC «UA:PBC» / Global Images Ukraine / Getty Images
Днепр. 24 июня 2025 года. В результате ракетного удара по Днепропетровской области были повреждены десятки многоэтажных и частных домов, административные здания, учебные заведения и детские сады, медицинские учреждения и магазины, АЗС и более сотни автомобилей.
Dnipropetrovsk Reg. Military Adm. / Anadolu / Getty Images
Днепропетровская область. 24 июня 2025 года. Под российский удар попал пассажирский поезд «Одесса-Запорожье», в котором, сообщало «РБК-Украина», ехали более 500 пассажиров. «Гражданский поезд, обычные люди. Россияне — террористы, маскирующиеся под государство исключительно для убийств и обогащения на войне», — написал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Dnipropetrovsk Reg. Military Adm. / Anadolu / Getty Images
28 июня 2025 года. Вечером 27 июня войска РФ атаковали дронами Одессу. Из-за удара беспилотника загорелись квартиры на нескольких этажах 21-этажного дома. Погибла супружеская пара, писало «Суспильне», — преподаватель Михайловского лицея Катерина Борсинская и ее муж Валентин. Пострадали 17 человек.
Nina Liashonok / Reuters / Scanpix / LETA