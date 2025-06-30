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Война продолжается — даже если вы прячетесь от новостей. Россия бомбит Киев, Днепр, Херсон, Одессу. Фотографии
Источник: Meduza
Вооруженные силы РФ за последнюю неделю нанесли массированные удары по Киеву, Днепру, Одессе, Херсону и другим украинским городам. Президент Украины Владимир Зеленский 24 июня сообщал, что с начала месяца Россия запустила по украинской территории 2736 беспилотников разных видов (включая дроны-имитаторы). Российские войска также постоянно совершают ракетные обстрелы и сбрасывают авиабомбы. Фотографии, которые публикует «Медуза», показывают последствия лишь нескольких крупнейших ударов по украинским городам.