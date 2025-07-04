Reuters: ХАМАС дал «положительный ответ» на предложенное США соглашение о прекращении огня в секторе Газа

ХАМАС дал «положительный ответ» на предложенное США соглашение о 60-дневном прекращении огня в секторе Газе, сообщает Reuters со ссылкой на палестинского чиновника, знакомого с ходом переговоров.

«Мы передали посредникам — Катару и Египту — наш ответ на предложение о прекращении огня. Ответ ХАМАС положительный, и я думаю, он должен помочь и способствовать достижению соглашения», — сказал источник.

По данным источников телеканала Al Arabiya, ответ ХАМАС включил лишь «незначительные поправки», связанные с механизмом доставки гуманитарной помощи и выводом израильской армии из определенных районов сектора Газа. Движение вскоре выпустит заявление, разъясняющее его позицию по предлагаемому перемирию, сообщает телеканал.

Источник Ynet в ХАМАС уточнил, что палестинское движение также рассчитывает на обязательство не возобновлять боевые действия после истечения 60-дневного срока и ожидает от Египта, Катара и США гарантий продолжения процесса переговоров. По данным израильского источника, премьер-министр страны Биньямин Нетаниягу и Дональд Трамп намерены объявить о сделке во время их встречи в понедельник, 7 июля.

Газета Haaretz пишет, что, согласно предложенному США плану, всего будут освобождены 10 живых израильских заложников: восемь в первый день перемирия, еще двое — на 50-й день. Также в Израиль поэтапно будут возвращены тела 18 погибших заложников: пять на седьмой день прекращения огня, еще пять на 30-й день и восемь — на 60-й день.

На условия прекращения огня, план которого предложили США, согласился и Израиль, сообщил 2 июля Дональд Трамп. «Израиль согласовал необходимые условия для 60-дневного прекращения огня, в течение которого мы будем работать со всеми сторонами, чтобы положить конец войне», — написал он, добавив, что теперь рассчитывает на положительный ответ ХАМАС.

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