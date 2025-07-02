Трамп заявил, что Израиль согласился на условия для 60-дневного прекращения огня в секторе Газа

Президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что представители Израиля в ходе переговоров с США согласились на условия, необходимые для 60-дневного прекращения огня в секторе Газа.

«Израиль согласовал необходимые условия для 60-дневного прекращения огня, в течение которого мы будем работать со всеми сторонами, чтобы положить конец войне. Катар и Египет, которые очень старались помочь принести мир, представят это окончательное предложение», — написал Трамп.

Он добавил, что рассчитывает на то, что террористическая группировка ХАМАС примет это соглашение «ради блага Ближнего Востока, потому что лучше не станет — будет только хуже».

На пост Трампа, в числе прочих, отреагировал бизнесмен Илон Маск, у которого с президентом США публичный конфликт. «Трамп успешно разрешил несколько серьезных конфликтов по всему миру», — написал Маск в своей соцсети X.

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