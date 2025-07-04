Bloomberg: Германия хочет закупить до 1000 танков Leopard 2 в рамках создания семи новых бригад НАТО для сдерживания России

Германия рассматривает возможность закупки до 1000 танков Leopard 2 и до 2500 бронированных боевых машин GTK Boxer в рамках совместных европейских усилий по созданию новых бригад НАТО для сдерживания России, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, предполагается, что танками и боевыми машинами будут оснащены до семи боевых бригад, которые Германия сформирует для НАТО в течение следующих десяти лет.

Заказ на военную технику рассматривают министр обороны Борис Писториус и главные генералы бундесвера. Его общая сумма может составить до 25 миллиардов евро, но может и снизиться, поскольку переговоры о закупках еще продолжаются, говорят источники. Ожидается, что заказы будут окончательно оформлены в ближайшие месяцы.

Увеличение поставок отражает растущую обеспокоенность участников НАТО по поводу возросшей враждебности России после начала полномасштабной войны в Украине, пишет Bloomberg.

В конце мая Reuters и Bloomberg писали, что НАТО собирается попросить Германию предоставить еще семь бригад (около 40 тысяч военнослужащих) для обороны Североатлантического альянса. Высокопоставленный военный чиновник объяснял планы по увеличению численности войск тем, что НАТО рассматривает Россию как гораздо большую угрозу после начала войны в Украине в 2022 году.