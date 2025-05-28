НАТО собирается попросить Германию предоставить еще семь бригад (около 40 тысяч военнослужащих) для обороны Североатлантического альянса, сообщают Reuters и Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам высокопоставленного военного чиновника, в соответствии с новыми целями по вооружению и численности войск, которые министры обороны стран НАТО должны согласовать на следующей неделе, альянс планирует существенно нарастить свои силы. Это объясняется тем, что НАТО рассматривает Россию как гораздо большую угрозу после начала войны в Украине в 2022 году.

Источник Reuters утверждает, что НАТО хочет увеличить общее число бригад от союзников до 120–130 по сравнению с нынешними 80. Представитель НАТО в комментарии журналистам охарактеризовал новые цели как «амбициозные», но не дал их количественную оценку.

В 2021 году, напоминает Reuters, Германия согласилась предоставить 10 бригад (подразделений, обычно включающих около пяти тысяч военнослужащих) к 2030 году. Сейчас у нее восемь бригад, девятую ФРГ формирует в Литве — она будет готова к 2027 году. Однако предоставление еще 40 тысяч военнослужащих станет большой проблемой для Берлина, отмечает Reuters.

С момента начала войны в Украине в 2022 году страны НАТО значительно увеличили расходы на оборону, но все еще не довели их до показателя, составляющего не менее 5% ВВП, как того требует президент США Дональд Трамп. На саммите НАТО в июне глава альянса Марк Рютте будет добиваться от лидеров стран увеличения текущего показателя расходов с 2% ВВП до 5%.

Дональд Трамп еще во время первого срока настаивал на том, что странам НАТО необходимо увеличить расходы на оборону и требовал, чтобы они тратили не меньше 2% своего ВВП. США играют лидирующую роль в НАТО с момента создания Североатлантического альянса после окончания Второй мировой войны и обеспечивают около 70% расходов. При этом формально все входящие в альянс страны имеют равное право голоса.