Российский книжный союз опубликовал памятку для книжных магазинов, которые продают сочинения «иноагентов»

Экспертный центр Российского книжного союза выпустил «Памятку книжным магазинам о работе с книгами авторов, находящимся под иностранным влиянием». На это обратила внимание литературный критик Галина Юзефович. Вот что она пишет об этом документе в своем телеграм-канале.

В кратчайшем пересказе содержание его таково: «Наш совет — даже не пытайтесь — ну, или под вашу материальную, а то так и уголовную ответственность. Наше дело предупредить».

Организация напоминает книжным магазинам об ответственности за нарушение законов об «иноагентах», сотрудничестве с «нежелательными организациями» и распространении «деструктивного контента».

Если над книгой так или иначе работали «иноагенты», на обложке должна быть маркировка 18+ — «иноагентам» запрещено производить интеллектуальную продукцию для несовершеннолетних. В отсутствие такой маркировки книгу нужно заворачивать в крафтовую бумагу (не в целлофан!).

Книги «иноагентов» нельзя выкладывать в магазине лицевой стороной и показывать в рекламе.

За неправильное распространение таких книг могут наказать не только издателя, но и книжный магазин. Штраф может доходить до 500 тысяч рублей.

Книги «иноагентов» в любой момент могут изъять для экспертизы. Если в них найдут «деструктивный контент» (пропаганду «нетрадиционных сексуальных отношений», или «отказа от деторождения»), штраф за распространение такой литературы может достигать четырех миллионов рублей.

Если книгу помогла издать или распространить «нежелательная организация», магазин несет административную ответственность за сотрудничество с ней. Размер штрафа в памятке не указан, для юридических лиц он может составлять 100 тысяч рублей.

Российский книжный союз представляет интересы книгоиздателей перед государством. Организация существует с 2001 года, ее бессменный руководитель — Сергей Степашин, бывший директор ФСБ и бывший премьер-министр России.

Экспертный центр РКС работает с 2023 года; как объясняли «Медузе» в ноябре 2024-го представители книжного бизнеса, его цель — защитить издательства от «постоянных наездов». «Теперь, чтобы запретить какую-то книгу, надо иметь, например, решение этого Экспертного центра. А он может собираться редко, экспертизы могут писаться месяцами», — говорил Георгий Урушадзе, бывший директор премии «Большая книга» и основатель издательства Freedom Letters.