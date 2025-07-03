Российский книжный союз опубликовал памятку для книжных магазинов, которые продают сочинения «иноагентов»
Экспертный центр Российского книжного союза выпустил «Памятку книжным магазинам о работе с книгами авторов, находящимся под иностранным влиянием». На это обратила внимание литературный критик Галина Юзефович. Вот что она пишет об этом документе в своем телеграм-канале.
В кратчайшем пересказе содержание его таково: «Наш совет — даже не пытайтесь — ну, или под вашу материальную, а то так и уголовную ответственность. Наше дело предупредить».
Организация напоминает книжным магазинам об ответственности за нарушение законов об «иноагентах», сотрудничестве с «нежелательными организациями» и распространении «деструктивного контента».
- Если над книгой так или иначе работали «иноагенты», на обложке должна быть маркировка 18+ — «иноагентам» запрещено производить интеллектуальную продукцию для несовершеннолетних. В отсутствие такой маркировки книгу нужно заворачивать в крафтовую бумагу (не в целлофан!).
- Книги «иноагентов» нельзя выкладывать в магазине лицевой стороной и показывать в рекламе.
- За неправильное распространение таких книг могут наказать не только издателя, но и книжный магазин. Штраф может доходить до 500 тысяч рублей.
- Книги «иноагентов» в любой момент могут изъять для экспертизы. Если в них найдут «деструктивный контент» (пропаганду «нетрадиционных сексуальных отношений», «смены пола» или «отказа от деторождения»), штраф за распространение такой литературы может достигать четырех миллионов рублей.
- Если книгу помогла издать или распространить «нежелательная организация», магазин несет административную ответственность за сотрудничество с ней. Размер штрафа в памятке не указан, для юридических лиц он может составлять 100 тысяч рублей.
Российский книжный союз представляет интересы книгоиздателей перед государством. Организация существует с 2001 года, ее бессменный руководитель — Сергей Степашин, бывший директор ФСБ и бывший премьер-министр России.
Экспертный центр РКС работает с 2023 года; как объясняли «Медузе» в ноябре 2024-го представители книжного бизнеса, его цель — защитить издательства от «постоянных наездов». «Теперь, чтобы запретить какую-то книгу, надо иметь, например, решение этого Экспертного центра. А он может собираться редко, экспертизы могут писаться месяцами», — говорил Георгий Урушадзе, бывший директор премии «Большая книга» и основатель издательства Freedom Letters.