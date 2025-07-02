«Нужно тщательно учитывать текущую обстановку». МИД РФ обратился к россиянам, планирующим поездки в Азербайджан

Российским гражданам, планирующим поездки в Азербайджан или находящимся в этой стране, необходимо учитывать текущую обстановку, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«А тем, кто задает нам вопросы относительно того, стоит ли им планировать свои поездки, что им делать, как им быть в условиях того, что показывают в том числе и азербайджанские телевизионные каналы и сообщают информационные агентства этой страны, конечно, нужно, если наши граждане находятся в Азербайджане, если они планируют поездку, то, конечно, нужно тщательно учитывать текущую обстановку», — сказала она (цитата по ТАСС).

Захарова также заверила, что посольство РФ в Азербайджане готово предоставлять имеющуюся информацию родственникам и близким людям тех российских граждан, которых задержали в Азербайджане.

По ее словам, российские дипломаты получили 11 обращений «от людей, которые опознали на кадрах, которые были распространены средствами массовой информации Азербайджана, своих родственников». «Наше посольство находится с ними на связи и будет находится и дальше», — заявила Захарова.

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