Азербайджанские СМИ сообщили о намерении властей закрыть русскоязычные школы. Судя по всему, это фейк

Азербайджанское издание Oxu.az сообщило, что власти Азербайджана на фоне обострения отношений с Россией решили закрыть русскоязычные школы в стране. Журналисты сослались на уведомления, которые распространяются в школьных чатах в WhatsApp.

Как утверждается, преподавание на русском языке в школах Азербайджана будут прекращать поэтапно в течение трех лет. «Данное решение направлено на укрепление позиций азербайджанского языка как основного языка образования и интеграцию всех граждан в единую образовательную среду», — отмечает издание.

Аналогичное решение о прекращении преподавания на русском языке принято и для высших учебных заведений, добавляет Oxu.az. Уже с нового учебного года обучение будет проводить исключительно на азербайджанском и английском языках, поэтому всем русскоязычным студентам необходимо до 20 августа сдать языковой экзамен по азербайджанскому языку.

Судя по всему, первоисточником информации о закрытии русских школ в Азербайджане стал сатирический телеграм-канал «Империя очень зла», специализирующийся на публикации фейковых новостей. Соответствующая заметка появилась в канале еще 30 июня. «Осторожно, возможен фейк и жесткая сатира. Написанное является художественным вымыслом, все совпадения случайны», — отмечается в описании канала.

Тем не менее российское агентство РБК подтвердило информацию о закрытии русских школ у источника в одном из учебных заведений Азербайджана.

В министерстве науки и образования Азербайджана в ответ на запрос СМИ ушли от прямого ответа на вопрос о приостановке обучения на русском в школах и вузах, отметив лишь, что при распространении новостей о государственной образовательной политике необходимо ссылаться только на официальные источники.

В настоящее время в Азербайджане работают 340 русскоязычных школ (в 16 из них обучение ведется исключительно на русском). В общей сложности в таких школах обучаются 150-160 тысяч человек.

Читайте также

Москва и Баку рассорились за несколько дней — после облавы на азербайджанцев в Екатеринбурге Азербайджан в ответ задерживает россиян. РФ жалуется на «демонтаж двусторонних отношений»

Читайте также

Москва и Баку рассорились за несколько дней — после облавы на азербайджанцев в Екатеринбурге Азербайджан в ответ задерживает россиян. РФ жалуется на «демонтаж двусторонних отношений»