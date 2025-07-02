Астраханская прокуратура потребовала заблокировать сайт проекта «Декларатор». Там публикуют открытые данные о доходах российских чиновников

Прокуратура Астраханской области через суд потребовала ограничить доступ к сайту проекта «Декларатор», который публикует открытые данные о доходах российских чиновников, депутатов, судей и других публичных должностных лиц.

Иск прокуратуры поступил в Советский районный суд 12 мая, пишет РБК. В заявлении ведомства говорится, что declarator.org «не входит в перечень информационных ресурсов, на которых могут размещаться соответствующие сведения». Прокуратура посчитала, что сайт проекта распространяет сведения о чиновниках без их согласия и таким образом нарушает их права и законы о персональных данных.

«В целях защиты института государственной власти РФ и прав неограниченного круга лиц от дискредитации неофициального информационного источника <…> прокуратурой области инициировано направление настоящего административного искового заявления», — говорится в иске.

16 мая суд согласился с ведомством и постановил заблокировать declarator.org до принятия окончательного решения по иску.

В «Деклараторе» об иске узнали случайно, рассказал РБК координатор проекта Иван Лузин. По его словам, у проекта нет возможности реагировать на требование прокуратуры и участвовать в судебном процессе.

«Наша позиция в том, что эта информация [о доходах чиновников] общественно значимая, она публикуется в силу закона, и она должна распространяться, быть доступной максимальному числу людей. И, соответственно, именно этим распространением и прозрачностью работы органов власти и людей, которые в них работают, мы и занимаемся», — отметил Лузин.

«Декларатор» — это база данных о российских публичных должностных лицах, их доходах и имуществе.

До 2022 года проект анализировал информацию из деклараций о доходах чиновников и других публичных должностных лиц. С 1 марта 2023-го с сотрудников администрации президента РФ, федеральных министерств, Госдумы, Совета Федерации и многих других органов власти сняли обязанность публиковать в открытом доступе декларации о доходах.

После того как подавляющая часть деклараций перестала публиковаться, «Декларатор» продолжил собирать данные о доходах чиновников из других открытых источников. По словам координатора проекта Ивана Лузина, эти источники всегда легальные.