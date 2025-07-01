Министерство финансов России подготовило поправки в налоговое законодательство, которые помогут «Газпрому» избежать дополнительных налогов в связи с задолженностью швейцарской «дочки» компании — Nord Stream 2 AG (оператор газопровода «Северный поток — 2»), пишет РБК.

Издание ознакомилось с текстом поправок. Их собираются внести в уже принятый в первом чтении законопроект «О внесении изменений в статьи 164 и 165 Налогового кодекса РФ».

Авторы поправок предлагают дополнить список того, что считается «безнадежным долгом» (нереальные к взысканию долги). Им может быть признана «задолженность по процентам по долговым обязательствам иностранной организации, которые признаны в составе дохода». Кроме того, предлагается установить, что выплата налогов с доходов, выплачиваемых иностранным организациям, не производится налоговым агентом этих организаций, если такие доходы — прощенный долг по процентам.

Проект поправок, по словам источника РБК в правительстве, рассмотрели и одобрили на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности. «Проект поправок подготовлен в целях недопущения дополнительной налоговой нагрузки ПАО „Газпром“ в связи с задолженностью швейцарской компании „Норд Стрим 2 АГ“», — говорится в материалах к поправкам.

Из статьи РБК следует, что таким образом «Газпром» хотят освободить от процентов по займам на строительство газопровода «Северный поток — 2» от иностранных кредиторов. Трубопровод, построенный в 2021 году, так и не был запущен: сначала из-за долгой сертификации, затем из-за ужесточения санкций и подрыва нитей «Северного потока».

В 2022-м началась процедура банкротства иностранной «дочки» «Газпрома». В мае 2025-го Nord Stream 2 AG заключила мировое соглашение с кредиторами, которое утвердил суд в Швейцарии. Детали сделки не разглашали.

Юристы, опрошенные РБК, отмечают, что если долг Nord Stream 2 AG был прощен, то сумма процентов по нему должна учитываться как доход «Газпрома» и облагаться налогами. Поправки в Налоговый кодекс в таком случае позволят госкорпорации не платить налог на прибыль с безнадежных долгов иностранной «дочки».

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