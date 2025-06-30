Власти Белгородской области решили восстанавливать поврежденные обстрелами дома тех, кто уехал из России, только после завершения войны

Власти Белгородской области будут восстанавливать поврежденное обстрелами недвижимое имущество жителей, которые уехали из России, только после окончания войны. Такое решение принял оперативный штаб Белгородской области, объявил губернатор Вячеслав Гладков на заседании.

«Восстановление жилья и транспорта всем жителям Белгородской области, у которых во время обстрелов пострадало жилье и транспорт и которые сейчас покинули территорию Российской Федерации — мы восстановлением имущества как движимого, так и недвижимого будем заниматься после окончания специальной военной операции в рамках действующего законодательства РФ и Белгородской области», — сказал Гладков.

По словам губернатора, это решение было принято по предложению глав муниципалитетов, и он с ними согласен. На заседании оперштаба 16 июня Гладков предлагал рассмотреть вопрос о консервации домов и автомобилей уехавших жителей региона вместо их восстановления. «Если люди покинули страну, почему мы должны в первую очередь тратиться на них, тогда как люди здесь остаются, страдают, работают в крайне тяжелой ситуации», — говорил он.

С начала войны в 2022 году Белгородская область регулярно подвергалась обстрелам и атакам беспилотников. В регион также заходили диверсионные группы со стороны Украины. Множество домов в приграничных районах разрушено, власти закрывали въезд в населенные пункты, расположенные недалеко от фронта. Местные паблики сообщали, что оставленные жителями дома также подвергались мародерству со стороны российских военных. Жители и беженцы из приграничных регионов Белгородской области выходили на протесты и жаловались на отсутствие помощи со стороны властей.

Читайте также

Ему бы все это разгрести «Медуза» рассказывает историю главы Белгородской области Вячеслава Гладкова. Он всегда мечтал стать «образцовым губернатором» — но попал на войну

Читайте также

Ему бы все это разгрести «Медуза» рассказывает историю главы Белгородской области Вячеслава Гладкова. Он всегда мечтал стать «образцовым губернатором» — но попал на войну