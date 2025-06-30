В Белграде протестующие перекрыли улицы и построили баррикады

Обновление: Полиция утром 30 июня приступила к разбору баррикад на улицах Белграда. Ожидается, что нормальное движение транспорта в городе будет восстановлено в ближайшие часы, пишет Blic.

Участники акций протеста в столице Сербии в ночь на понедельник, 30 июня, перекрыли несколько улиц и возвели баррикады, пишет сербское издание Blic.

Протестующие заявили, что будут блокировать движение в Белграде до тех пор, пока власти не освободят ранее задержанных демонстрантов и не проведут досрочные парламентские выборы.

Акция протеста в Белграде вечером в субботу, 28 июня, переросла в столкновения демонстрантов с полицией. Пострадали восемь человек, в том числе шестеро полицейских, сообщил глава полиции города. Десятки человек, сказал он, были задержаны, не уточняя число.

В воскресенье, 29 июня, протесты продолжились, а к требованиям демонстрантов добавилось освобождение задержанных ранее.

Массовые акции протеста в Сербии идут уже несколько месяцев — с конца 2024 года. Впервые протестующие, среди которых поначалу были преимущественно студенты, собрались после обрушения бетонного навеса на вокзале города Нови-Сад, из-за чего погибли 15 человек. Демонстранты считают, что трагедия стала следствием коррупции, — и требуют отставки президента и правительства.

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