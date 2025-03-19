Сербская оппозиция опубликовала фото полицейской машины, предположительно, со «звуковой пушкой» Силовиков обвинили в ее применении для разгона демонстрантов. Президент Александр Вучич пообещал уйти в отставку, если это будет доказано

Протестующие на акции 15 марта в Белграде Armin Durgut / AP / Scanpix / LETA

Вице-президент оппозиционной Партии свободы и справедливости (ССП), депутат Мариника Тепич опубликовала фотографию, как утверждается, «звуковой пушки», которую могли использовать против участников акции в Белграде 15 марта.

На фотографии запечатлен отряд полиции у здания Народной скупщины (сербский парламент) в центре Белграда. Рядом с ними стоит полицейская машина с неким устройством на капоте. Тепич утверждает, что снимок был сделан 15 марта во время акции протеста. Демонстранты также видны на изображении.

В ответ на сообщение депутата пользователи соцсети Х отправили еще несколько фотографий этой полицейской машины с устройством на капоте, сделанных с других ракурсов.

По словам Тепич, речь идет об американском устройстве LRAD 450XL. На пресс-конференции в парламенте лидеры Партии свободы и справедливости представили документы, из которых следует, что в 2021 году МВД Сербии закупило 16 таких устройств: семь LRAD-450XL и девять LRAD-100X.

Лидер ССП Драган Джилас заявил, что его партия инициирует уголовные дела в отношении президента Сербии Александра Вучича и правящей Сербской прогрессивной партии (СНС). Он призвал Вучича уйти в отставку, напомнив о заявлении, которое президент сделал накануне. 18 марта в эфире телеканала TV Pink Вучич сказал, что если сербские военные использовали против граждан «звуковую пушку», то он «больше не президент».

Что известно о применении «звуковой пушки» на протестах в Сербии? Meduza

Глава МВД Сербии Ивица Дачич, который ранее утверждал, что «звуковых пушек» нет в арсенале сербской полиции, фактически подтвердил, что устройство с фотографий, представленных оппозицией, может быть использовано для воздействия на протестующих.

Чиновник подтвердил, на вооружении МВД находятся устройства LRAD-450XL и LRAD-100X, предназначенные для передачи аудиосообщений на массовых мероприятиях. Он признал, что эти устройства могут использоваться в качестве «звуковой пушки», однако, по его словам, таким образом полиция эти системы не использовала.

протесты в сербии

Обрушение навеса на вокзале в Нови-Саде привело к самым массовым протестам в Сербии в XXI веке. Почему? «Медуза» рассказывает, чего добиваются сербы, которые уже три месяца каждый день выходят на улицу

протесты в сербии

Обрушение навеса на вокзале в Нови-Саде привело к самым массовым протестам в Сербии в XXI веке. Почему? «Медуза» рассказывает, чего добиваются сербы, которые уже три месяца каждый день выходят на улицу

«Эти устройства имеют возможность дистанционно передавать сообщения, такие как предупреждения и приказы. Другой вариант, который у них есть, — это использование звука для разгона толпы, — запрещен и не использовался», — сказал министр.

Кроме того, Дачич подтвердил, что машина с фотографии оппозиции действительно была припаркована у здания парламента 15 марта. По его словам, автомобиль с устройством LRAD собирались использовать для передачи предупреждений, но не как «звуковую пушку».

Полицейская машина Land Rover Defender у здания парламента Сербии во время акции 15 марта. На капоте автомобиля — устройство, которое оппозиция считает «звуковой пушкой» AFP / Scanpix / LETA

Источник издания Danas в полиции, в свою очередь, заявил, что на акции 15 марта было задействовано несколько машин со «звуковыми пушками». При этом собеседник журналистов сказал, что не знает, была ли применена такая пушка против протестующих.

В Белграде 15 марта прошла одна из крупнейших акций протеста. По данным МВД, в ней приняли участие более 100 тысяч человек. По другим оценкам, на акцию собрались от 275 тысяч до 325 тысяч человек, в том числе студенты, которые из других городов.

Массовые акции протеста в Сербии проходят с ноября 2024 года — после обрушения бетонного навеса над входом в здание железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад. В результате происшествия погибли 15 человек. Протестующие считают, что навес обрушился из-за некачественной реконструкции. Они винят в произошедшем коррупцию и требуют отставки президента и правительства.

Послушайте выпуск подкаста «Что случилось» о протестах в Сербии

подкасты В Сербии — самые массовые протесты за 30 лет. К чему они могут привести? И как повлияют на живущих в стране россиян? 37 минут