Сербская оппозиция опубликовала фото полицейской машины, предположительно, со «звуковой пушкой» Силовиков обвинили в ее применении для разгона демонстрантов. Президент Александр Вучич пообещал уйти в отставку, если это будет доказано
Вице-президент оппозиционной Партии свободы и справедливости (ССП), депутат Мариника Тепич опубликовала фотографию, как утверждается, «звуковой пушки», которую могли использовать против участников акции в Белграде 15 марта.
На фотографии запечатлен отряд полиции у здания Народной скупщины (сербский парламент) в центре Белграда. Рядом с ними стоит полицейская машина с неким устройством на капоте. Тепич утверждает, что снимок был сделан 15 марта во время акции протеста. Демонстранты также видны на изображении.
В ответ на сообщение депутата пользователи соцсети Х отправили еще несколько фотографий этой полицейской машины с устройством на капоте, сделанных с других ракурсов.
По словам Тепич, речь идет об американском устройстве LRAD 450XL. На пресс-конференции в парламенте лидеры Партии свободы и справедливости представили документы, из которых следует, что в 2021 году МВД Сербии закупило 16 таких устройств: семь LRAD-450XL и девять LRAD-100X.
Лидер ССП Драган Джилас заявил, что его партия инициирует уголовные дела в отношении президента Сербии Александра Вучича и правящей Сербской прогрессивной партии (СНС). Он призвал Вучича уйти в отставку, напомнив о заявлении, которое президент сделал накануне. 18 марта в эфире телеканала TV Pink Вучич сказал, что если сербские военные использовали против граждан «звуковую пушку», то он «больше не президент».
Глава МВД Сербии Ивица Дачич, который ранее утверждал, что «звуковых пушек» нет в арсенале сербской полиции, фактически подтвердил, что устройство с фотографий, представленных оппозицией, может быть использовано для воздействия на протестующих.
Чиновник подтвердил, на вооружении МВД находятся устройства LRAD-450XL и LRAD-100X, предназначенные для передачи аудиосообщений на массовых мероприятиях. Он признал, что эти устройства могут использоваться в качестве «звуковой пушки», однако, по его словам, таким образом полиция эти системы не использовала.
«Эти устройства имеют возможность дистанционно передавать сообщения, такие как предупреждения и приказы. Другой вариант, который у них есть, — это использование звука для разгона толпы, — запрещен и не использовался», — сказал министр.
Кроме того, Дачич подтвердил, что машина с фотографии оппозиции действительно была припаркована у здания парламента 15 марта. По его словам, автомобиль с устройством LRAD собирались использовать для передачи предупреждений, но не как «звуковую пушку».
Источник издания Danas в полиции, в свою очередь, заявил, что на акции 15 марта было задействовано несколько машин со «звуковыми пушками». При этом собеседник журналистов сказал, что не знает, была ли применена такая пушка против протестующих.
В Белграде 15 марта прошла одна из крупнейших акций протеста. По данным МВД, в ней приняли участие более 100 тысяч человек. По другим оценкам, на акцию собрались от 275 тысяч до 325 тысяч человек, в том числе студенты, которые из других городов.
Массовые акции протеста в Сербии проходят с ноября 2024 года — после обрушения бетонного навеса над входом в здание железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад. В результате происшествия погибли 15 человек. Протестующие считают, что навес обрушился из-за некачественной реконструкции. Они винят в произошедшем коррупцию и требуют отставки президента и правительства.