В Баку задержаны трое журналистов, связанных с пропагандистской медиагруппой «Россия сегодня»

В Баку задержали журналистку видеоагентства Ruptly Айтекин Гусейнову, которая снимала обыск в офисе издания «Sputnik Азербайджан». Об этом сообщило само агентство Ruptly со ссылкой на мать Гусейновой. Причина задержания не названа.

Силовики пришли с обысками в редакцию «Sputnik Азербайджан» сегодня утром. МВД Азербайджана заявило, что аккредитация издания была приостановлена в феврале 2025 года, но оно продолжало работать «посредством незаконного финансирования».

Позднее стало известно о задержании главного редактора издания Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Азербайджанские СМИ назвали их сотрудниками ФСБ России. Официально это не подтверждено.

Обыск в офисе «Sputnik Азербайджан» прошел на фоне обострения отношений России и Азербайджана. Оно связано с задержанием представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге по подозрению в убийствах и покушениях. Два человека при задержании погибли. СК расследует причины их смерти.

Азербайджанский МИД заявил «решительный протест» послу России из-за рейда в Екатеринбурге. Кроме того, в Азербайджане отменили все культурные мероприятия, запланированные Россией. Из-за обысков в редакции «Sputnik Азербайджан» российский МИД вызвал азербайджанского посла.

Ruptly — это подразделение телеканала RT, который в свою очередь входит в пропагандистский медиахолдинг «Россия сегодня» (его директор — Дмитрий Киселев, главный редактор — Маргарита Симоньян). Частью этого холдинга является и агентство Sputnik.

С чего все началось

В Екатеринбурге прошли массовые задержания представителей азербайджанской диаспоры из-за убийства двадцатилетней давности Два человека умерли при задержании, семерых арестовали. Между Москвой и Баку разгорается дипломатический скандал

С чего все началось

В Екатеринбурге прошли массовые задержания представителей азербайджанской диаспоры из-за убийства двадцатилетней давности Два человека умерли при задержании, семерых арестовали. Между Москвой и Баку разгорается дипломатический скандал