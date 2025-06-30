Прокуратура потребовала возбудить против Юрия Дудя дело об уклонении от обязанностей «иноагента»

Прокуратура Москвы направила в следственные органы материалы проверки в отношении журналиста Юрия Дудя — «для решения вопроса об уголовном преследовании», сообщается в пресс-релизе ведомства.

В сообщении прокуратуры говорится, что Дудя в течение года дважды привлекали к административной ответственности из-за отсутствия плашки об «иноагентстве» (по части 4 статьи19.34 КоАП), однако он продолжил «в одном из мессенджеров» писать посты без указания на свой статус. В случае двух нарушений в течение года закон позволяет возбудить уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей «иноагента» (330.1 УК)

Прокуратура указывает в своем требовании о возбуждении уголовного дела часть 2 статьи 330.1 УК. Максимальное наказание по ней предполагает лишение свободы на срок до двух лет. Дудь находится не в России.

Обновлено. Уголовное дело против Юрия Дудя о неисполнении обязанностей «иноагента» уже возбуждено, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Минюст России объявил Юрия Дудя «иноагентом» в апреле 2022 года. В июле суд отклонил иск, в котором он оспаривал свой статус. На заседании стало известно, что Дудя признали «иностранным агентом» за цитирование в интервью с Александром Гордоном, Тимой Белорусских и Катериной Гордеевой материалов «Медузы» и The Insider, объявленных «иноагентами», при наличии иностранного финансирования — получения денег за рекламу от YouTube.

С тех пор Дудя уже несколько раз штрафовали за отсутствие «иноагентской» плашки: на 45 тысяч рублей в декабре 2024 года, на 40 тысяч рублей — в конце февраля 2025-го и снова на 45 тысяч рублей — в апреле.