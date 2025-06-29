В Сербии на студенческих протестах начались беспорядки, задержаны несколько десятков человек

В Белграде вечером 28 июня прошли студенческие протесты, после которых начались беспорядки. Полиция задержала несколько десятков человек.

По словам главы полиции Драгана Васильевича, пострадали шестеро полицейских и двое граждан. Задержаны «десятки человек», добавил Васильевич, не уточнив число.

В Белграде проходило два протеста. Один из них организовали студенты, требующие досрочных выборов. Они собрались на площади Славия в центре Белграда, и попытались пройти в сторону Пионерского парка, где расположен лагерь их противников — студентов, выступающих против блокад университетов.

В районе улицы Кнеза Милоша начались столкновения с полицией. По словам Драгана Васильевича, полиции пришлось вмешаться, так как демонстранты не подчинялись приказам. Он утверждает, что протестующие не пропускали скорую помощь, вызванную к раненому полицейскому. Издание N1 отмечает, что на кадрах с протеста видно, как машина скорой помощи проезжает через толпу.

По данным N1, полиция применяла слезоточивый газ для разгона протестующих. Глава полиции заявил, что протестующих оттеснили при помощи дубинок, никакие химические средства не применялись.

Премьер-министр Сербии Джуро Мацут осудил насилие и нападения на полицию на улицах Белграда и призвал всех участников к снижению напряженности и ответственному поведению. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что «в конце концов побеждает Сербия». Ожидается, что он обратится к гражданам в 11:00. 29 июня.

Протест, проходивший в центре Белграда на площади Славия, организовали студенты, которые с ноября 2024 года блокируют университеты по всей стране с требованием проведения досрочных выборов президента Сербии. Рядом, в Пионерском парке, в этот же момент проходила вторая демонстрация — на нее собрались студенты, которые выступают против блокады университетов.