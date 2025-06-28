CNN: США не стали наносить удар проникающими бомбами по ядерному объекту в Исфахане, так как он расположен слишком глубоко

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн заявил, что для удара по ядерному объекту в Исфахане не стали использовать проникающие бомбы, так как он расположен слишком глубоко, сообщает CNN со ссылкой на несколько источников.

Такое заявление, по данным телеканала, Кейн сделал на закрытом брифинге для сенаторов, впервые пояснив, почему для удара по иранскому ядерному объекту в Исфахане не стали применять так называемые бункерные бомбы.

Ранее сообщалось, что по заводу по конверсии урана, расположенному в Исфахане, США ударил крылатыми ракетами. На подземные заводы в Фордо и Натанзе были сброшены проникающие бомбы.

Израиль с 13 июня наносил удары по целям в Иране, атакуя, в частности, объекты ядерной программы, высокопоставленных военных и ученых-ядерщиков. 22 июня удары по иранским ядерным объектам нанесли США. На следующий день после этого президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль согласились на прекращение огня.

Полной информации о последствиях американских ударов по иранским ядерным объектам спустя неделю после того, как они были нанесены, нет. CNN и The New York Times со ссылкой на предварительные данные американской разведки писали, что американские удары уничтожили лишь незначительную часть ядерного материала Ирана, а большую часть запасов обогащенного урана Тегерану удалось переместить и спрятать. Кроме того, объекты, по которым ударили США, не были повреждены так сильно, как на то надеялись в администрации Трампа. В Белом доме с этой оценкой не согласились. Глава ЦРУ заявил о «серьезном ущербе» для ядерной программы Ирана в результате ударов США и Израиля.

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США и Израиль разбомбили в Иране заводы по обогащению урана. А где сам уран, который успела обогатить Исламская Республика? И остались ли у страны ресурсы для создания ядерной бомбы?

Подробнее о результатах удара США по ядерным объектам Ирана

США и Израиль разбомбили в Иране заводы по обогащению урана. А где сам уран, который успела обогатить Исламская Республика? И остались ли у страны ресурсы для создания ядерной бомбы?