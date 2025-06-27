В Японии казнили «твиттер-киллера», который находил женщин с суицидальными мыслями и убивал

В Японии казнили 34-летнего Такахиро Сираиси, известного как «твиттер-киллер», сообщила японская телерадиокомпания NHK. В 2020 году его признали виновным в убийстве женщин, делившихся суицидальными мыслями в твиттере. Это первый случай применения смертной казни в стране с 2022 года.

Сираиси были предъявлены обвинения в убийстве, ограблении и сексуализированном насилии.

По версии следствия, Сираиси находил в твиттере женщин, которые делились суицидальными мыслями, и либо говорил им, что готов убить себя вместе с ними, либо обещал, что поможет им покончить с собой. Затем он приглашал женщин домой, накачивал их алкоголем и снотворным, насиловал и убивал.

Следствие утверждало, что с августа по октябрь 2017 года Сираиси задушил и расчленил восемь девушек в возрасте от 15 до 26 лет, а также 20-летнего мужчину — друга одной из пропавших, который разыскивал ее.

В суде Сираиси рассказывал, что совершил первое убийство, чтобы не возвращать долг в 4500 долларов, которые он получил от своей жертвы. Затем он искал женщин для удовлетворения своих сексуальных желаний, а убивал их из страха, что они заявят на него в полицию.

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