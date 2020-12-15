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Суд в Токио приговорил к смертной казни через повешение 30-летнего Такахиро Сираиси, которого журналисты прозвали «твиттер-киллером». Его признали виновным в убийстве женщин, делившихся суицидальными мыслями в твиттере. На оглашение приговора к суду пришли более 400 человек, хотя в зале заседаний было всего 16 мест для слушателей.

Сираиси в прошлом работал рекрутером в Кабукитё — токийском «квартале красных фонарей», который известен своими ночными клубами, массажными салонами и . Знакомые описывали его как веселого и общительного парня, а бывшая девушка называла «деликатным человеком», который «никогда не злился на женщин».

У Сираиси были доверительные отношения с отцом, который один жил в городе Дзама в часе езды от Токио. В августе 2017 года молодой человек тоже переехал в Дзаму. В октябре того же года в его квартире площадью 13,5 квадратных метра обнаружили переносные холодильники с девятью человеческими головами. Они были засыпаны наполнителем для кошачьего туалета — в попытке замаскировать запах. Также в квартире нашли около 240 костей. Японская пресса назвала квартиру «домом ужасов».

Сираиси находил в твиттере женщин, которые думали о суициде, и предлагал им «помочь»

Сираиси сразу признался в убийствах. Он находил в твиттере женщин, которые делились суицидальными мыслями, и либо говорил им, что готов убить себя вместе с ними, либо обещал, что поможет им покончить с собой. У него было несколько аккаунтов, в одном из которых он выдавал себя за специалиста по повешению.

Затем молодой человек приглашал жертв к себе домой, накачивал алкоголем и снотворным, насиловал и убивал (некоторых он также грабил). С августа по октябрь 2017-го Сираиси задушил и расчленил восемь женщин от 15 до 26 лет. Еще одной его жертвой стал 20-летний мужчина — друг одной из пропавших, который разыскивал ее.

Полиция вышла на след Сираиси после того, как брат другой жертвы получил доступ к ее аккаунту в твиттере и увидел ее переписку с молодым человеком. Женщина искала в твиттере кого-нибудь, «кто умрет вместе с ней». Сираиси отправил ей сообщение «Давай умрем вместе».

Адвокаты Сираиси настаивали, что его жертвы согласились на убийство. Он это опровергал

В суде главным предметом споров стал вопрос, убил ли Сираиси своих жертв с их согласия. Обвинение настаивало, что они не соглашались на убийство, так как, по словам самого Сираиси, сопротивлялись, когда он их душил. Защита объясняла сопротивление «условными рефлексами» и утверждала, что согласие жертв выражалось в сообщениях, которые они присылали молодому человеку. Также адвокаты настаивали, что он, возможно, находился в состоянии ограниченной дееспособности во время убийств — хотя экспертиза признала его вменяемым.

Подсудимый линию защиты не поддерживал. «Я неоднократно говорил, что согласен с обвинением и хочу как можно скорее завершить судебный процесс, потому что он причиняет боль моей семье, но это желание игнорируют», — приводит его слова The Straits Times. Сираиси отказывался отвечать на вопросы адвокатов и подтверждал, что убивал своих жертв без их согласия.

Он объяснял, что совершил первое убийство, чтобы не отдавать 4500 долларов, которые он получил от своей жертвы в долг после знакомства. В последующем он искал женщин для удовлетворения своих сексуальных желаний, а убивал их из страха, что они заявят в полицию об изнасиловании. Желания наложить на себя руки у Сираиси никогда не было — он лишь притворялся, чтобы сблизиться с жертвами.

Судья Наокуни Яно пришел к выводу, что «ни одна из жертв не соглашалась быть убитой». «Все преступления были хорошо спланированы, а образ действий [обвиняемого] делает их одними из самых злонамеренных убийств в истории. Это вызвало огромный шок и тревогу в обществе, где использование социальных сетей стало обычным явлением», — добавил он.

Сираиси заявил, что не будет оспаривать приговор, но не проявил раскаяния. «Я сожалею, что убил некоторых жертв, с которыми я общался долгое время, и хочу извиниться перед их семьями. Но относительно других [жертв] я не испытываю глубокого сожаления. Если бы меня не арестовали, я бы ни о чем не жалел», — цитирует его слова The Straits Times.

После ареста Сираиси Twitter начал блокировать пользователей, призывающих других к суициду

Эта серия преступлений шокировала многих в Японии, где традиционно низкий уровень убийств. Правительство страны усилило поддержку людей с суицидальными мыслями через горячие телефонные линии и онлайн-консультации. В начале 2018 года Twitter объявил, что будет блокировать пользователей, призывающих других к самоповреждению или самоубийству (за несколько месяцев до этого глава компании Джек Дорси назвал японскую историю «чрезвычайно печальной»).

По данным Всемирной организации здравоохранения на 2016 год, Япония является лидером по уровню суицидов среди стран . В 2019 году в стране произошло 20 169 самоубийств — самое низкое число с тех пор, как японские власти начали собирать статистику о суицидах в 1978 году. Но пандемия может обратить эту тенденцию вспять. Только в октябре жертвами суицида стали 2153 человека (для сравнения, с начала пандемии от ковида в Японии по официальным данным умерли 2087 человек).

Ольга Корелина