Сестра 17-летнего Адама Кадырова сообщила, что он женится

Третий сын Рамзана Кадырова, 17-летний Адам Кадыров женится. Об этом сообщила старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова.

Кадырова выложила в сторис инстаграма (который в РФ официально заблокирован) фотографию с приготовлениями к свадебным торжествам и на вопрос подписчицы, кто женится, написала: «Женится мой брат Адам». По ее словам, свадьба пройдет в Ахмат-Юрте, родовом селе Кадыровых.

«Новая газета Европа» со ссылкой на источники пишет, что свадьбу будут отмечать 27 июня, а приглашения на нее в том числе получили высокопоставленные лица из стран Ближнего Востока. Подготовка к официальной свадебной церемонии, по данным издания, началась несколько месяцев назад.

«Новая газета Европа» еще летом 2024 года писала, что Адам Кадыров заключил с дочерью сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева исламский брак — религиозный союз согласно исламскому праву. Тогда Кадырову было 16 лет.

Адам Кадыров получил известность после того, как в грозненском СИЗО избил Никиту Журавеля, который тогда был обвиняемым по делу об оскорблении чувств верующих и хулиганстве из-за сожжения Корана на камеру. Позже Журавель получил по этому делу 3,5 года колонии, затем его осудили за «госизмену», и общий срок увеличился до 14 лет.

Для Кадырова избиение Журавеля никаких отрицательных последствий не имело. Напротив, в течение следующих нескольких недель его наградили несколькими орденами в разных регионах России. Впоследствии он стал секретарем Совета безопасности Чечни.

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