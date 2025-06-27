Посол США в России Линн Трейси завершила работу в Москве. Она попрощалась с россиянами стихотворением Пушкина «К Чаадаеву»

Посол США в России Линн Трейси завершила свою работу и покидает Москву, сообщается в соцсетях диппредставительства.

«Приверженность посла Трейси диалогу даже в трудные времена — пример истинного дипломатического лидерства», — говорится в сообщении.

Сама Трейси выразила надежду, что ее коллеги в посольстве продолжат работу по «улучшению отношений и поддержанию связей с российским народом».

«Меня вдохновили встречи с россиянами, которые любят свою страну и каждый день работают ради лучшего будущего. Хочу закончить строками из стихотворения Пушкина „К Чаадаеву“, которые говорят о любви к родине, живущей в каждом из нас», — написала посол, опубликовав такой отрывок:

Пока свободою горим,

Пока сердца для чести живы,

Мой друг, отчизне посвятим

Души прекрасные порывы!

Линн Трейси возглавляла посольство в России с января 2023 года, сменив на этом посту Джона Салливана. Она стала первой женщиной, занявшей эту должность. До этого Трейси была послом в Армении, а в 2014–2017 годах — заместителем посла США в Москве. Также Трейси работала в американских посольствах в Казахстане, Пакистане и Туркменистане. Во время своей работы Трейси высказывалась в поддержку российской оппозиции, а после гибели Алексея Навального в колонии возлагала цветы к Соловецкому камню в Москве.

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