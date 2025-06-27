Минюст РФ объявил «иноагентами» рэпера Наума Блика и комика Евгения Трикоза
Источник: Министерство юстиции РФ
Министерство юстиции РФ обновило реестр «иностранных агентов». В список включены шесть человек:
- блогер Евгений Егорченко;
- антивоенный активист, психолог Иван Звягин;
- юрист «Мемориала» Тамила Иманова;
- рэпер Наум Блик (настоящее имя — Дмитрий Иордатий);
- юрист «Движения сознательных отказников» Артем Клыга;
- комик, бывший участник команды КВН «Обычные люди» Евгений Трикоз.
По версии Минюста, они среди прочего распространяли недостоверную информацию о решениях и политике властей Российской Федерации, взаимодействовали с иностранными организациями, распространяли материалы «иноагентов», а также выступали против «специальной военной операции» России в Украине.