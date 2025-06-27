Минюст РФ объявил «иноагентами» рэпера Наума Блика и комика Евгения Трикоза

Министерство юстиции РФ обновило реестр «иностранных агентов». В список включены шесть человек:

блогер Евгений Егорченко;

антивоенный активист, психолог Иван Звягин;

юрист «Мемориала» Тамила Иманова;

рэпер Наум Блик (настоящее имя — Дмитрий Иордатий);

юрист «Движения сознательных отказников» Артем Клыга;

комик, бывший участник команды КВН «Обычные люди» Евгений Трикоз.

По версии Минюста, они среди прочего распространяли недостоверную информацию о решениях и политике властей Российской Федерации, взаимодействовали с иностранными организациями, распространяли материалы «иноагентов», а также выступали против России в Украине.

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