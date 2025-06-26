Викторию Боню оштрафовали на 50 тысяч рублей по протоколу о пропаганде наркотиков

Блогеру Виктории Боне назначили штраф в 50 тысяч рублей по административному протоколу о пропаганде наркотиков в интернете (часть 1.1 статьи 6.13 КоАП). Решение вынес мировой судья судебного участка № 184.

Представитель Виктории Бони в суде заявил о частичном признании вины его доверительницей по делу о пропаганде наркотических веществ, сообщил корреспондент ТАСС из зала суда. Сама Боня на заседании не присутствовала.

Поводом для составления протокола стало интервью Бони блогеру Сергею Косенко, в котором она делилась своим опытом употребления , а также рассказывала о ее «позитивных» свойствах.

По данным Mash, адвокат Бони Алексей Лунев в ходе заседания обратил внимание на то, что видео не предназначалось для показа в России, и поинтересовался, как в условиях «замедления» ютьюба следователи обнаружили интервью Бони. Получил ли адвокат ответ на свой вопрос, не уточняется. Телеграм-канал также сообщает, что Косенко суд тоже назначил штраф 40 тысяч рублей.