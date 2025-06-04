На Викторию Боню составили протокол по статье о пропаганде наркотиков

На блогера Викторию Боню составили протокол об административном правонарушении по статье о пропаганде наркотиков в интернете (часть 1.1 статьи 6.13 КоАП), сообщили ТАСС в мировом судебном участке 184, куда поступили материалы дела.

Заседание суда по протоколу состоится в конце июня, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости». Боне грозит до 30 тысяч рублей штрафа.

Что стало поводом для протокола, не уточняется. Боня заявила, что дело завели из-за сайта, который раньше ей принадлежал. «Мы его перестали использовать. И его стали использовать какие-то люди, которые там рекламировали наркотики и даркнет», — сообщила блогер.

О том, что сотрудники правоохранительных органов заблокировали один из бывших сайтов Бони за пропаганду наркотиков, 3 июня сообщала газета «Московский комсомолец».