Минобороны РФ объявило о перехвате 50 украинских дронов. Два беспилотника были сбиты на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух беспилотниках, сбитых на подлете к городу. В телеграм-канале Собянина говорится, что «уничтожен беспилотник, атаковавший Москву», а также «сбит БПЛА, атаковавший Московский регион». Подробности не уточняются.

Из-за атаки дронов московский аэропорт Внуково временно не принимал рейсы. Телеграм-канал Shot писал, что сообщения о взрывах поступали из Зеленограда, Коммунарки, Дедовска и Прокшино. В расположенном недалеко от аэропорта Внуково жилом комплексе «Середневский лес», по данным Shot, обломки сбитого дрона повредили автомобиль.

Всего в ночь на 26 июня, объявило Минобороны РФ, было перехвачено и уничтожено 50 украинских беспилотников.

23 дрона были сбиты над Курской областью, 11 — над Ростовской, шесть — над Брянской, по три — над Белгородской и Московской, еще два — над Крымом и по одному — над Мордовией и Калужской областью. В Калуге вводились временные ограничения на работу аэропорта.

Мэрия Москвы и Минобороны РФ регулярно сообщают о сбитых украинских дронах, направлявшихся на Москву.

В ночь на 24 июня украинский беспилотник попал в жилой дом в подмосковном Красногорске. Пострадали два человека.

Из-за атак дронов прерывается работа аэропортов, что может приводить к массовым сбоям в расписании (так было в начале мая).