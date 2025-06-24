В Подмосковье украинский беспилотник попал в жилой дом, два человека пострадали. В Сумской области погибли три человека после атаки российского дрона
В подмосковном Красногорске украинский беспилотник попал в жилой дом на улице Народного ополчения, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
По его данным, загорелась квартира на 17-м этаже. Спасатели потушили возгорание на площади 20 квадратных метров. Все жители самостоятельно вышли из дома.
Воробьев уточнил, что пострадали два человека. У 34-летнего мужчины осколочные раны руки и ноги, его отправили в больницу. Кроме того, госпитализирована беременная женщина, у нее острая реакция на стресс.
Еще два дрона сбили над Волоколамским и Можайским городскими округам, добавил Воробьев.
Согласно сводке Минобороны РФ, за ночь 24 июня над российскими регионами всего было уничтожено и перехвачено 20 украинских беспилотников.
Российские войска в ночь на 24 июня нанесли удар беспилотниками по одному из населенных пунктов Верхнесыроватской общины Сумской области, сообщил глава областной военной администрации Олег Григоров. В результате атаки погибли три человека — мужчина, женщина и восьмилетний мальчик.
По словам Григорова, погибшие — из разных семей, но все они жили на одной улице. Еще шесть человек, в том числе трое детей, получили ранения, сообщает полиция Сумской области.
В полиции уточнили, что на месте атаки возник пожар, повреждено около 30 жилых домов и четыре автомобиля.