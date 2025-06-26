Австралия ввела санкции против главы Татарстана, Шамана и сына Чайки

Австралия ввела новые санкции против России, в список попали 37 физических лиц и семь юридических лиц. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел страны.

Санкции вводятся «для привлечения России к ответственности за незаконное вторжение в Украину» и направлены на «дальнейшее ослабление военной экономики РФ».

В «черный список», в частности, попали глава Татарстана Рустам Минниханов, члены совета директоров «Совкомфлота» и «Газпром нефти», бизнесмен и сын бывшего генпрокурора РФ Юрия Чайки Артем Чайка, сын друга Владимира Путина Петра Колбина Владимир Колбин, медиаменеджер Арам Габрелянов, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию и телеведущая Мария Киселева, певец Ярослав Дронов (Шаман), генеральный директор АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) Алексей Гореславский.

Среди юридических лиц под санкции попали страховая компания «Согласие», производитель процессоров «Байкал электроникс», компании «Минатех» и «Микрон».

Согласно пресс-релизу МИД Австралии, в отношении участников списка введены финансовые санкции, им также запрещен въезд в страну.

В феврале 2025 года Австралия ввела крупнейший пакет санкций в отношении России. Санкции были введены в отношении физических и юридических лиц, причастных к углублению военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей, в отношении «лиц, поддерживающих незаконные администрации России на востоке Украины и в Крыму», а также в отношении «ответственных за сексуализированное насилие, связанное с конфликтом, и принудительную депортацию украинских детей».