Австралия ввела крупнейший с начала войны пакет санкций в отношении России

Правительство Австралии в годовщину начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину объявило о введении нового пакета санкций в отношении России.

В частности, говорится в заявлении правительства, на 70 человек расширен список лиц, в отношении которых действует запрет на въезд в страну. Кроме того, в санкционный список добавлены 79 компаний и введены дополнительные целевые финансовые санкции.

«Это крупнейший пакет санкций Австралии с февраля 2022 года», — подчеркнуло правительство.

Санкции, в частности, введены в отношении физических и юридических лиц, причастных к углублению военного сотрудничества между Россией и Северной Кореи, в отношении «лиц, поддерживающих незаконные администрации России на востоке Украины и в Крыму», а также в отношении «ответственных за сексуализированное насилие, связанное с конфликтом, и принудительную депортацию украинских детей».

Всего с февраля 2022 года, следует из заявления правительства Австралии, эта страна ввела более 1,4 тысячи санкций в отношении России. Австралия также выделила Украине помощь в размере 1,5 миллиарда долларов.