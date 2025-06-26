Адвокату Марии Бонцлер стало плохо во время заседания суда. Ее арестовали по обвинению в сотрудничестве с иностранным государством

Адвокату Марии Бонцлер, которую обвиняют в сотрудничестве с иностранным государством, стало плохо во время заседания суда, сообщают SOTAvision и «Слово защите».

Заседание проходило в Калининградском областном суде. Защита Бонцлер пыталась обжаловать ее арест, пишет «Новая газета». Сама обвиняемая участвовала в заседании по конференц-связи из СИЗО.

Как рассказал защитник Илья Сидоров, Бонцлер почувствовала себя плохо еще до заседания, а во время него 35 минут пролежала на скамье в ожидании медицинского работника. Как утверждается, у Бонцлер случился гипертонический криз с давлением 220 на 180.

После вызова врача суд объявил перерыв, но продолжить рассмотрение не удалось — судья уже была задействована в другом процессе. Заседание перенесли.

Мария Бонцлер известна тем, что защищала в Калининграде обвиняемых по политическим делам. В 2022 году адвоката штрафовали по протоколам о «дискредитации» армии России.

Бонцлер в мае арестовали по обвинению в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством или организацией (статья 275.1 УК). По версии следствия, Бонцлер в 2024 году передавала спецслужбам «недружественного» государства сведения о местных силовиках.

О каком государстве идет речь в деле Бонцлер, Следственный комитет не уточнил. Пропагандистский канал RT также обвинял Бонцлер в участии в мероприятиях запрещенного фонда Free Russia Foundation.

Бонцлер и ее защитник рассказывали, что в СИЗО на нее оказывают давление. В частности, Бонцлер час простояла под проливным дождем, когда ее «забыли» на прогулке, и заболела. Медицинскую помощь ей не оказали.

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