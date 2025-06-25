Война между Израилем и Ираном возродила интерес Пекина к трубопроводу «Сила Сибири — 2» и поставкам российского природного газа в Китай, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на китайские источники.

До сих пор строительству проекта «Сила Сибири — 2» мешали разногласия по поводу ценообразования и условий собственности. К тому же, у Китая были опасения по поводу слишком большой зависимости от России в плане энергоносителей. Однако война на Ближнем Востоке дала Пекину повод пересмотреть надежность поставок нефти и газа из этого региона.

По данным консалтинговой компании Rystad Energy, Китай импортирует около 30% своего газа в виде СПГ из Катара и ОАЭ через Ормузский пролив, который Иран угрожал закрыть в ходе войны, пишет WSJ. Но даже при условии прекращения огня недавняя война побудила Пекин искать альтернативы, говорят источники. «Нестабильность и непредсказуемость военной ситуации показали китайскому руководству, что стабильные поставки по наземным трубопроводам имеют геополитические выгоды», — говорит китаист Александр Габуев.

По словам аналитиков, Китай также стремится увеличить закупки нефти у России. Источники WSJ говорят, что Пекин заинтересован в укреплении своих отношений с Москвой на фоне того, что администрация Дональда Трампа пытается «вбить клин» между Россией и Китаем. Продолжение строительства замороженного трубопровода может помочь укрепить эти связи.

Владимир Путин в течение последних лет неоднократно, как писали разные издания, обсуждал с лидером КНР Си Цзиньпином запуск «Силы Сибири — 2» — трубопровода, который должен пройти от ямальских месторождений «Газпрома» через Западную Сибирь и Монголию на северо-восток Китая. В частности, разговор об этом шел во время поездки Путина в Китай в мае 2024 года. Однако, по информации Financial Times, переговоры о сделке зашли в тупик. Цена на газ, предложенная Китаем, оказалась близкой к российским внутренним ценам, которые субсидируются правительством. Кроме того, Пекин был готов покупать лишь небольшой объем природного газа, запланированного на «Силе Сибири — 2», а Москва считала эти запросы необоснованными, писал FT.

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