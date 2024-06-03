Владимир Путин и заместитель председателя КНР Хань Чжэн на выставке в Китае, 17 мая 2024 года Сергей Бобылев / Спутник / РИА Новости / EPA / Scanpix / LETA

Во время визита в Китай — первой зарубежной поездки Владимира Путина после его избрания на пятый срок — российский президент обсудил с лидером КНР Си Цзиньпином три основных вопроса, пишет Financial Times.

По данным издания, ссылающегося на три источника, одним из предметов обсуждения стала сделка по газопроводу «Сила Сибири — 2» — экспортному проекту «Газпрома», который, как планировалось, будет поставлять газ с ямальских месторождений через Западную Сибирь и Монголию в северо-восточные провинции Китая. Однако, по информации собеседников FT, переговоры о сделке зашли в тупик.

Цена на газ, предложенная Китаем, как пишет FT, оказалась близкой к российским внутренним ценам (которые субсидируются правительством). Кроме того, Пекин готов покупать лишь небольшую часть запланированной годовой мощности «Силы Сибири — 2», которая составляет 50 миллиардов кубометров газа. Москва считает эти требования необоснованными.

Россия выражает уверенность в достижении соглашения по «Силе Сибири — 2» «в ближайшем будущем», пишет FT. Но тупиковая ситуация по сделке, как отмечают двое собеседников издания, в частности, стала причиной того, что глава «Газпрома» Алексей Миллер не поехал в Китай в составе российской делегации вместе с Путиным.

Читайте также

«Газпром» стал убыточным всего через два года после ухода с европейского рынка — впервые в XXI веке. Почему не помог Китай? И на чем теперь зарабатывать компании?

Читайте также

«Газпром» стал убыточным всего через два года после ухода с европейского рынка — впервые в XXI веке. Почему не помог Китай? И на чем теперь зарабатывать компании?

Жесткая позиция Пекина по газопроводу указывает на то, что полномасштабное вторжение России в Украину делает Владимира Путина все более зависимым от Си Цзиньпина в плане экономической поддержки, отмечает FT.

Другой вопрос, обсуждавшийся на встрече, — работа китайских банков в России, пишет FT. По словам двух собеседников издания, стороны обсуждают вопрос о выделении одного или нескольких банков, которые будут финансировать торговлю компонентами для российской оборонной промышленности. При этом они окажутся под угрозой вторичных санкций США, которые исключат такой банк из глобальной финансовой системы. Однако пока, по информации источников FT, предлагаемый масштаб сотрудничества с китайскими банками гораздо меньше того, о чем просила Россия.

Третьим вопросом на переговорах FT называет отказ Пекина от участия в мирной конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии 15–16 июня. Подробностей обсуждения издание не приводит, однако 31 мая стало известно, что Китай не поедет на саммит мира. В качестве одной из причин такого решения китайские власти назвали то обстоятельство, что России на конференции не будет.

В Кремле и «Газпроме» отказались от комментариев. Кремль подробностей о переговорах не приводил. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин и Си Цзиньпин в ходе закрытой встречи «обсудили международные проблемы и Украину».

Читайте также

Запуск трубопровода «Сила Сибири — 2» мог бы превратить Россию в крупнейшего поставщика газа в Китай. Но проект нужен Москве сильнее, чем Пекину И власти Китая на переговорах уже диктуют условия «Газпрому»

Читайте также

Запуск трубопровода «Сила Сибири — 2» мог бы превратить Россию в крупнейшего поставщика газа в Китай. Но проект нужен Москве сильнее, чем Пекину И власти Китая на переговорах уже диктуют условия «Газпрому»