В Иране казнили троих человек, обвиненных в шпионаже на Израиль. За последние две недели по аналогичным обвинениям арестованы более 700 иранцев

В Иране утром 25 июня повесили трех человек по обвинению в шпионаже в пользу Израиля, сообщает Reuters.

По версии властей, казненные были завербованы «Моссадом» и, в частности, участвовали в контрабанде оборудования, которое израильские спецслужбы потом использовали для убийства высокопоставленных лиц в Иране.

«Би-би-си» отмечает, что несколько дней назад по аналогичным обвинениям были повешены еще два человека. Всего за последние две недели с начала ирано-израильской войны по подозрению в связях с Израилем были арестованы более 700 человек.

Израиль атаковал Иран 13 июня, назвав своей целью уничтожение иранской ядерной программы и убийство ключевых ученых-ядерщиков и членов военного руководства. Иран ответил обстрелами территории Израиля. 22 июня территорию иранских ядерных объектов атаковали ВВС США. 24 июня боевые действия прекратились, Израиль объявил о своей победе и достижении поставленных целей, Иран — об успешном отражении атак.