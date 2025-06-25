«Медиазона»: российский суд приговорил по статье о теракте почти 200 украинских военных, попавших в плен в Курской области

Судьи 2-го Западного окружного военного суда за полгода вынесли приговоры 184 украинским военным, которых взяли в плен во время операции ВСУ в Курской области, подсчитала «Медиазона».

Журналисты издания обратили внимание на то, что приговоры пленным украинским военным выносятся по одной и той же статье Уголовного кодекса РФ — совершение теракта группой лиц с тяжкими последствиями (пункты «а» и «в» части 2 статьи 205 УК). С ноября 2024 года в окружной суд поступило 159 таких дел, подсудимыми стали 267 человек.

Как отмечает «Медиазона», Главная военная прокуратура РФ почти ежедневно отчитывается о новых приговорах по подобным делам.

Вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область в августе 2024 года, захватив десятки населенных пунктов. Спустя семь месяцев, в марте 2025-го, российские войска в ходе контрнаступления практически полностью освободили приграничные районы региона. 26 апреля глава Генштаба ВС РФ отчитался о полном освобождении Курской области (хотя на территории России, как писала «Медуза», ВСУ оставались).

В апреле 2025 года ТАСС сообщал со ссылкой на источники в силовых структурах, что в Курской области взяты в плен более 500 бойцов ВСУ.

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