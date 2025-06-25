Глава Минпросвещения РФ: в учебниках истории в некоторых странах СНГ есть негативное отношение к России

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, выступая на пленарном заседании в Госдуме, заявил, что в учебниках истории в некоторых странах СНГ есть негативное отношение к России, особенно если речь идет о советском периоде. Его слова приводит ТАСС.

«По поводу учебников истории, здесь есть определенные сложности и проблемы в изложении исторического материала без соответствия принципам историзма и объективности при рассмотрении истории ряда государств. Прежде всего, это касается нашего общего прошлого, периода пребывания территории республик в составе Советского Союза, которые в целом имеют негативный характер по отношению к России», — сказал Кравцов.

По его словам, Минпросвещения ведет работы с профильными министрами из стран СНГ по согласованию подходов к трактовке единого исторического прошлого.

О каких странах идет речь, он не уточнил. Кравцов добавил, что вместе с этими странами Россия «строит единое образовательное, культурное и ментальное пространство» и соответственно будущее континента Евразии, «где все друг друга понимают и настроены на добрососедство».

Кравцов не в первый раз говорит про учебники истории других стран. В частности, на открытии Евразийской каникулярной школы «Историческая правда» он отмечал, что «в ряде учебников истории в ряде стран история искажается». При этом, по его словам в российском учебнике истории «нет агрессии, противопоставления нашей страны другим странам», а только «иложение фактов, историческая правда».

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