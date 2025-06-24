Зеленский: может быть, я не лучший, но самый опытный, чтобы пройти с Украиной эту войну

Президент Украины Владимир Зеленский считает себя не самым лучшим, но наиболее опытным человеком, который может руководить Украиной в нынешний момент. Об этом он сказал в интервью Sky News.

Журналист Sky News спросил у Зеленского, не думал ли он передать власть другому лидеру, учитывая, что война продолжается, а его отношения с президентом США «не самые лучшие».

«Я всегда готов, но я не готов предать народ, людей, которых я люблю и уважаю за то, что как нам удалось пройти этот тяжелый тест. <…> Идет война, и мой большой долг — пройти эту войну вместе с моей страной. Если мой народ считает, что ему нужен другой лидер, <…> я просто не имею права возражать. Я устал, это факт, потому что страна воюет. Есть люди, которые тоже устали, а может, даже больше», — сказал Зеленский.

Журналист уточнил, считает ли Зеленский себя лучшим кандидатом на то, чтобы пройти войну вместе с Украиной.

«Я самый опытный. Может быть, не лучший. Всегда есть люди, которые лучше тебя. <…> В критические моменты у меня было 20 переговоров с лидерами ежедневно. Все это нужно выстраивать, нужно привезти не только соглашение, но и результат», — добавил Зеленский.

Законодательство Украины запрещает проводить выборы, пока в стране действует военное положение.

Зеленский в марте говорил, что его будет сложно сместить с поста президента. «Поменять меня будет непросто, потому что недостаточно просто провести [новые] выборы [президента]. Нужно будет помешать мне в них участвовать. И это будет немного сложнее», — заявлял президент Украины.