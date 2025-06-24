В России в четыре раза подняли максимальный штраф за неуведомление военкомата о переезде

Госдума в третьем чтении приняла закон, повышающий в несколько раз штрафы для военнообязанных за неуведомление военкомата о переезде.

В соответствии с новой нормой, штраф за такое правонарушение составит от 10 до 20 тысяч рублей. Ранее за неуведомление военкомата о переезде могли штрафовать на сумму от тысячи до пяти тысяч рублей.

Штрафы будут назначать, если военнообязанные (или старшеклассники, в будущем подлежащие призыву) сменят место жительства, но не оформят регистрацию в новом месте, и если они не сообщили о переезде в органы воинского учета.

В пояснительной записке к законопроекту депутаты отмечали, что действовавший до сих пор размер штрафа «несоизмерим с совершаемым деянием».

По закону военнообязанные мужчины должны уведомлять военкомат о смене места жительства (даже в пределах одного города) в течение двух недель.

В 2023 году за неуведомление военкомата о переезде оштрафовали 29 тысяч человек, еще 18 тысяч получили предупреждения.