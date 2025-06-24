В Екатеринбурге участник войны получил 12 лет за убийство бывшей жены. Он убивал ее, пока полицейские стучали в дверь
Суд в Екатеринбурге приговорил участника российско-украинской войны к 12 годам лишения свободы за убийство бывшей жены, передает «Медиазона».
Как установил суд, Никита Сидоров задушил свою бывшую жену Наталью Дорму в ночь на 25 февраля 2024 года. В это время в квартире находился их общий трехлетний сын. Сидоров был пьян — до этого он отмечал с друзьями День защитника Отечества.
Первоначально военному вменялось убийство с особой жестокостью, но позже состав преступления был смягчен на убийство без отягчающих обстоятельств.
Как пишет «Медиазона», в ночь убийства Дорма позвонила в полицию и сообщила, что бывший муж собирается убить ее. Полицейские, как рассказывали соседи, приехали более чем через полчаса и стучали в дверь, пока из квартиры доносились крики. Когда сотрудники вызвали спасателей, и те вскрыли дверь, женщина была уже убита. МВД начало проверку действий полиции, о ее результатах не сообщалось.